Gianfranco D'Angelo è morto a 84 anni, addio alla star di Drive In

(Adnkronos) - Gianfranco D'Angelo è morto nella notte a Roma all'età di 84 anni. Attore, comico, cabarettista e doppiatore, D'Angelo diventò celebre negli anni Ottanta partecipando a programmi televisivi poi diventati cult come Drive In. "Con Gianfranco D'Angelo il mondo dello spettacolo perde un grande talento, un comico che ha fatto della semplicità e dell'immediatezza il suo tratto distintivo. Mi stringo alla famiglia in questa triste giornata", commenta in una nota il ministro della Cultura, Dario Franceschini.