Palermo, 15 ago. (Adnkronos) - La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e i vertici delle forze dell'Ordine, dalla Prefettura di Palermo, sono in collegamento con le sale operative delle città per i saluti di Ferragosto, in attesa dell'inizio del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza.