Ferragosto: Lamorgese a Palermo per Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza

15 agosto 2021 a

a

a

Palermo, 15 ago. (Adnkronos) - Si terrà oggi a Palermo il tradizionale Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza di Ferragosto, presieduto dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Al centro della riunione, oltre ai dispositivi di sicurezza sul territorio, anche l'emergenza incendi. Prima della riunione, in programma alle 10,30 in prefettura, la ministra Lamorgese si collegherà in videoconferenza con alcune sale operative per rivolgere il ringraziamento a tutto il personale impegnato a garantire la sicurezza. Alle 12,30 la ministra terrà una conferenza stampa.