Migranti: Lamorgese, 'presto missione in Libia, terra di transito'**

Palermo, 15 ago. (Adnkronos) - "Con la Libia è stata firmata ad aprile, con l'Oim, una convenzione per mirate iniziative alla frontiera sud del Paese con una missione che è in fase di calendarizzazione, perché anche la Libia è terra di transito". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, parlando con i cronisti dopo il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica Palermo. "Di quelli che vengono dalla Libia nessuno è libico, sono di altri Paesi che provengono dal Sud della Libia. Bisogna che anche questi interventi vengano portati avanti. Ed è quello che stiamo facendo", dice.