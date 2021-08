14 agosto 2021 a

Roma, 14 ago (Adnkronos) - "#Genova Niente potrà mai cancellare quanto accaduto il 14 agosto di tre anni fa. Una giornata da ricordare sempre, ma che non sia solo una commemorazione ma un monito per la sicurezza dei cittadini. Una preghiera per le 43 vittime e i loro familiari. #PonteMorandi". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia.