Milano: volontari Progetto Arca distribuiscono gelati e acqua a senzatetto

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - Questa mattina i volontari di fondazione Progetto Arca hanno distribuito in piazza Duca D'Aosta a Milano anguria, ghiaccioli, gelati e acqua fresca a un centinaio di persone senza dimora, per festeggiare insieme il Ferragosto. Presente il food truck della Cucina Mobile - che ogni sera distribuisce 120 pasti ai senzatetto della città - per assicurare la refrigerazione dei cibi.

"È una piccola ma significativa iniziativa, per noi importante per testimoniare la nostra vicinanza alle persone in difficoltà. Una delle tante piccole e grandi azioni che abbiamo concretizzato nell'ultimo anno, ancora segnato da emergenza economica, sociale e alimentare" commenta Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca.