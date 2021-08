Milano: De Corato, 'Sala visita periferia, con elezioni fa quello che non ha mai fatto in 5 anni'

14 agosto 2021 a

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - "In procinto di votare, i pochi milanesi in città assistono a quello che mai si è verificato in 5 anni. Ieri sera la Polizia locale ha predisposto dei controlli nelle aree della movida, avvenimento che ha meritato, vista l'eccezionalità, un comunicato stampa del vicesindaco Anna Scavuzzo. Oggi altro evento, degno di una nevicata ad agosto, il sindaco Beppe Sala andrà ad incontrare i residenti di piazza Selinunte". Lo sostiene Riccardo De Corato, consigliere comunale di FdI a Milano.

"Ci volevano le elezioni per vedere quanto sta accadendo, in un intero mandato, nonostante le denunce dei residenti, le zone del divertimento notturno non hanno mai visto l'ombra di un posto di blocco. E che dire della periferia, il sindaco forse l'ultima volta che ci mise piede fu 5 anni fa in via Odazio quando fece lì la prima giunta del suo mandato", aggiunge.

"Oggi che la città è vuota va in piazza Selinunte, davanti a un parterre selezionato di amici del Partito democratico, perché non ha mai ascoltato le denunce dei residenti sul racket delle occupazioni abusive, sui centri sociali e sul mercatino del rubato dei nomadi in via Zamagna? I milanesi non sono stupidi, non saranno iniziative di fine mandato a fargli dimenticare quanto non fatto per una intera legislatura", conclude De Corato.