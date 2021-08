Mafia: morta Maria Rosa Pilliu, con la sorella Savina si oppose al costruttore vicino ai boss

14 agosto 2021 a

Palermo, 14 ago. (Adnkronos) - È morta, stroncata da un arresto cardiaco, Maria Rosa Pilliu, 71 anni, che con la sorella Savina Pilliu, ha lottato per oltre trent'anni contro l'arroganza della mafia. La loro storia è stata raccontata nel maggio scorso nel libro 'Io posso' di Pif e Marco Lillo che hanno devoluto i diritti per aiutare le due sorelle Pilliu a pagare una cartella esattoriale di 22 mila e 840 euro notificata dall'Agenzia delle entrate. Tasse sul risarcimento riconosciuto dallo Stato contro il costruttore condannato per mafia ma mai pagato perché lo Stato ha sequestrato all'imprenditore tutti i beni. Lo stesso Stato che ora chiede la cartella esattoriale.