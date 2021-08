Gino Strada: sindaco Sesto, 'chiederemo deroga per intitolargli luogo città'

14 agosto 2021 a

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - "Avanzo a tutti i gruppi presenti in Consiglio comunale la proposta di intitolare a Gino Strada, morto oggi a 73 anni, un luogo pubblico della nostra città. Trattandosi di una personalità scomparsa da meno di dieci anni, chiederemo al prefetto una deroga". Lo afferma il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano.

"Strada, nato a Sesto San Giovanni e fondatore di Emergency, è stato, e continuerà a esserlo, un simbolo della nostra città. Per l'impegno, la passione e il grande amore che ha messo in tutte le sue attività in Italia e all'estero, riteniamo doveroso che il suo nome e il suo ricordo vengano incisi per sempre in un luogo pubblico di Sesto San Giovanni", conclude Di Stefano.