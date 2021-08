14 agosto 2021 a

Palermo, 14 ago. (Adnkronos) - La Protezione civile regionale conferma, con l'avviso n.174 emesso oggi, la previsione di rischio massimo per ondate di calore, con temperature percepite a Palermo fino a 36°C (livello 3, colore rosso) per la giornata di domani, Ferragosto. Rivisto al rialzo il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Palermo: pericolosità alta (“attenzione ”, colore rosso).