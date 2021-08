Ferragosto: Palermo, controlli anti Covid dei Carabinieri che vigileranno su spiagge e parchi

14 agosto 2021 a

Palermo, 14 ago. (Adnkronos) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, in occasione del Ferragosto, hanno intensificato i controlli di prevenzione sul territorio con l'obiettivo anche al rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, per limitare il rischio di contagio da Covid_19, predisponendo uno specifico piano di sicurezza per cittadini e turisti che si trovano a Palermo e in provincia. Saranno presidiati i parchi, le località balneari e le piazze, specie nei comuni della riviera passando attraverso il litorale della città, da Mondello-Sferracavallo alla Marina.

I militari dell'Arma vigileranno sulla sicurezza dei cittadini, anche con le motovedette impiegate lungo il litorale ed a Ustica, per garantire la sicurezza in mare e prevenire assembramenti. Nel fine settimana saranno incrementati i controlli ai lidi balneari, alle aree boschive, ai servizi di ristorazione e ai luoghi di intrattenimento con l'ausilio dei Carabinieri Forestali e dei reparti specializzati.

"Tuttavia non c'è piena sicurezza senza il senso civico dei cittadini, si invitano pertanto le persone a segnalare ogni situazione di disagio o pericolo al numero unico di emergenza “112” - avverte l'Arma - non mettersi al volante dopo avere assunto sostanze alcoliche, ma avvalersi della presenza di un familiare o di un amico, idoneo alla guida; non abbandonare rifiuti di ogni genere in aree pubbliche; rispettare le normative inerenti al distanziamento sociale e all'uso delle mascherine di protezione individuale ove previsto".