Droga: spaccio di coca, due arresti nella bergamasca

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - I carabinieri della compagnia di Bergamo hanno arrestato due uomini per spaccio in provincia. A Brusaporto, i militari della Tenenza di Seriate hanno arrestato un uomo di 62 anni, originario della provincia di Bergamo, sorpreso mentre vendeva una dose di cocaina. Fermato e controllato, l'uomo è stato trovato in possesso di un'altra dose e dichiarato in stato di arresto. A Bonate Sopra, i militari della Stazione di Ponte San Pietro hanno arrestato un 34enne di origine tunisina, anche lui accusato di detenzione di droga. I militari da giorni lo avevano notato aggirarsi nel paese, alla guida della propria auto. Fermato e controllato, lo hanno trovato in possesso di sette dosi di cocaina per un totale di 5,5 grammi. A casa sua c'erano tre “sassi” di cocaina per un totale di 100 grammi, 22 grammi di hashish, sostanza utilizzata per tagliare la sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento.