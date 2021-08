Covid: Palermo, da domani riapre il drive in per i tamponi gratuiti

14 agosto 2021 a

Palermo, 14 ago. (Adnkronos) - Da domani, 15 agosto, l'area Covid test drive-in della Fiera del Mediterraneo di Palermo sarà nuovamente in condizione di effettuare tamponi gratuiti alla popolazione. Lo rende noto l'Ufficio per l'emergenza Covid di Palermo. "Era stata chiusa nella serata di ieri, in conformità all'ordinanza n. 84 del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con nuove misure di contrasto alla pandemia, e resterà chiusa per tutta la giornata di oggi, 14 agosto - si legge in una nota -Dal 15 agosto in poi, in conformità al provvedimento presidenziale, i test rapidi gratuiti al drive-in dell'hub vaccinale provinciale potranno essere eseguiti solo sui vaccinati; sui soggetti destinatari di misure di contact tracing; su chi rientra in attività di screening organizzato; sui convocati dall'autorità sanitaria per effettuare un tampone; su chi torna in Sicilia da aree geografiche per le quali è previsto il tampone obbligatorio".

"I non vaccinati che, a partire dall'ordinanza di ieri, potranno sottoporsi a tampone solo a proprie spese, non avranno accesso al servizio alla Fiera del Mediterraneo, dal momento che qui si effettuano solo test rapidi gratuiti - si legge ancora -L'orario osservato dall'area drive-in tamponi della Fiera sarà 8-10,15 (orario di chiusura dei cancelli, mentre l'attività proseguirà fino alle 11 e anche oltre, se necessario); per vaccini e ufficio green pass l'orario di apertura al pubblico è 9 - 19, con ingresso da via Sadat. Per i tamponi drive-in si entra esclusivamente in auto dal cancello di piazza Mandela".