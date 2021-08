Covid e scuola, presidi: "No a costo tamponi a nostro carico"

14 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "L'Anp non ha firmato il Protocollo" di sicurezza Covid "perché contraria alla possibilità che le scuole si facciano carico del costo dei tamponi. Inoltre, il testo non chiarisce quali siano i dipendenti non vaccinati che hanno diritto al rimborso del tampone''. Lo dice Antonello Giannelli, Presidente nazionale della associazione presidi (Anp).

''L'Anp non intende favorire alcuna logica di 'sostituzione' della vaccinazione con il tampone. Deve essere chiaro: si tratta di tutela della salute collettiva e questo per noi è prioritario. Ci riserviamo di rivedere la nostra posizione se e quando il testo del protocollo sarà modificato nel senso da noi chiesto”.