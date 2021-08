Gino Strada: Emergency, 'in corso pratiche per rientro salma, sarà ricordato a Milano'**

14 agosto 2021 a

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - "Ci vorrà qualche giorno perché c'è tutta una serie di pratiche burocratiche da sbrigare e ancora non abbiamo tempi certi purtroppo, non si sa ancora nulla". Rossella Miccio, presidente di Emergency, risponde così all'Adnkronos sui tempi per i funerali di Gino Strada, fondatore della ong, morto ieri in Normandia. "Pensiamo che sarà ricordato a Milano perché era casa sua e casa di Emergency, sicuramente cercheremo di organizzare quanto prima un momento di ricordo a Milano, però non ci sono ancora dettagli", conclude.