Gino Strada: Emergency, 'avrà sorriso incredulo per certi commenti dopo sua morte'**

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - "Se lo conosco bene avrà fatto una faccia un po' stupita, sgranato gli occhi e fatto un sorriso sotto i baffi di incredulità. Si meravigliava sempre quando succedevano cose inaspettate, ma non si arrabbiava per queste cose". E' questa la reazione che Gino Strada avrebbe avuto - a dire di Rossella Miccio, presidente di Emergency - di fronte ai tanti messaggi - alcuni tardivi o singolari - per la sua morte.

"Si arrabbiava per cose più serie: perché il mondo non rinuncia ancora alla guerra, perché c'è sempre maggior divario tra ricchi e poveri e le ingiustizie continuano ad aumentare; si arrabbiava per quello non perché qualcuno si metteva una spilletta con il logo di Emercency", conclude Rossella Miccio intervistata dall'Adnkronos.