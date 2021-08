Strada: la 'sua' Sesto lo saluta, 'straordinario cittadino del mondo'

13 agosto 2021 a

Milano, 13 ago. (Adnkronos) - La cittadina di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, saluta Gino Strada, che qui era nota nel 1948. "Un cittadino sestese che è diventato uno straordinario cittadino del mondo", è il commiato del Comune, che "si stringe attorno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene". E ancora: "A nome di tutta Sesto, vogliamo dirti grazie per essere sempre stato in prima linea, per aver portato aiuto a milioni di persone vittime di guerre e di povertà e per aver lottato instancabilmente a favore della pace". Chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa, medico in Afghanistan e in Somalia, Strada nel 1994 ha fondato Emergency con la moglie Teresa Sarti.