Rosneft: in secondo trimestre utile netto +56,4%

13 agosto 2021

Mosca, 13 ago. (Adnkronos) - Rosneft ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con un utile netto pari a 233 miliardi di rubli (circa 2,7 miliardi di euro), in crescita del 56,4% rispetto ai 149 mld di rubli (circa 1,7 mld di euro) registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Il fatturato è in crescita del 24,8%. Lo rende noto il colosso petrolifero russo in un comunicato.

Nel primo semestre Rosneft ha registrato un utile netto pari a 382 mld di rubli (circa 4,4 mld di euro), in forte crescita rispetto alla perdita di 113 mld di rubli registrata nel primo semestre del 2020. Il fatturato è in crescita del 39,6%.