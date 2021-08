Milano: Mauri (Pd), 'Ora e sempre Resistenza'

13 agosto 2021 a

a

a

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - Il sottosegretario Durigon che vuole togliere il nome di Falcone e Borsellino a un parco di Latina per rimettere quello del fratello di Mussolini. Il candidato sindaco a Milano del centrodestra, Luca Bernardo, che dice che per lui non c'è differenza tra fascisti e antifascisti. Un ex consigliere comunale leghista di Colleferro che si dice favorevole a intitolare a Hitler il piazzale dei Partigiani a Roma. Mussolini, Hitler, i fascisti... Ma ci rendiamo conto?" Lo afferma Matteo Mauri, deputato e responsabile Immigrazione del Pd.

"Come minimo -aggiunge- ci si dovrebbe aspettare nette prese di distanza dai loro riferimenti politici. Ma vedo che balbettano o cambiano discorso parlando d'altro. E poi ci dicono che sbagliamo a insistere sull'antifascismo e a tenere alta la guardia. E invece devono sapere che non la abbasseremo mai, perché i nostri valori sono solidi e perchè per noi è sempre valido il motto ‘Ora e sempre Resistenza'".