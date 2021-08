Milano: Bernardo, alleanza M5s-Sala? ‘Non mi preoccupa ma arriva tardi'

13 agosto 2021 a

a

a

Milano, 13 ago. (Adnkronos) - "Ci sono forze così importanti, così nazionali, che stranamente si stanno riversando sul Nord quando per 5 anni, anzi 10, non si sono mai palesati". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, a margine di un appuntamento elettorale al centro commerciale Il Portello, parlando del Movimento 5 Stelle e della lettera del presidente Giuseppe Conte pubblicata dal Corriere della Sera. A chi gli chiedeva se Conte sarà un avversario nella competizione elettorale milanese, Bernardo ha risposto: "Io non vedo avversari intorno a me. Pensare che il Movimento, fatto di tante persone, torni a Milano e dica al 12-13 di agosto ‘abbiamo sbagliato'… mi sembra che le persone sappiano leggere e scrivere". Il candidato sindaco del centrodestra a Milano non è preoccupato neanche da un'eventuale alleanza tra M5s e il sindaco uscente Giuseppe Sala. "Sono lontano da questo tipo di alchimie. Credo che quando uno deve fare uno più uno per fare due, può essere che si apparenti. Comunque non è mia preoccupazione, ma se volessero apparentarsi si apparentassero pure, anche se mi sembra un po' tardi".