Milano: Bernardo a Conte, ‘non credo a leggi speciali'

Milano, 13 ago. (Adnkronos) - "Io non credo tanto alle leggi speciali e credo che il futuro sindaco di Milano, con le leggi che ci sono, possa fare tantissimo". Così il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, a margine di un incontro con i commercianti al Portello, ha commentato la proposta avanzata dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera. Secondo Bernardo le leggi già esistenti possono consentire di "fare tantissimo e immaginare una visione diversa rispetto a quella che è stata fino ad oggi la nostra città, una visione del futuro, dove lavoro, occupazione e temi della sicurezza siano al centro, una città amica, cosa che oggi purtroppo non è".