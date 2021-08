Meteo: Lombardia, Ferragosto con massime fino a 38 gradi, poi arriva la pioggia

13 agosto 2021 a

a

a

Milano, 13 ago. (Adnkronos) - Oggi e domani alta pressione di matrice africana sul Mediterraneo: sulla Lombardia tempo generalmente stabile e molto caldo, con forte disagio da calore su tutta la regione. Domenica situazione simile ma con maggior probabilità di annuvolamenti e temporali pomeridiani sulle Alpi, a causa di un parziale cedimento dell'alta pressione; temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Lunedì avvicinamento di una perturbazione nordatlantica con forte variabilità dal pomeriggio e lieve calo delle temperature massime. Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino meteo regionale.

Domani poco nuvoloso con possibili locali annuvolamenti sui settori occidentali. Precipitazioni assenti, anche se non si escludono locali rovesci o isolati temporali pomeridiani sui rilievi. Temperature minime stazionarie, massime in lieve rialzo. In pianura minime attorno a 23 gradi, massime a circa 36 gradi. Venti: da deboli a moderati, di direzione variabile o a regime di brezza. In alta quota prevalentemente occidentali.