Meteo: Lombardia, Ferragosto con massime fino a 38 gradi, poi arriva la pioggia (2)

(Adnkronos) - Ferragosto sereno o poco nuvoloso fino al mattino, nel pomeriggio addensamenti sparsi su Alpi e Prealpi, in serata generale aumento della copertura a partire da nordovest. Precipitazioni: isolati rovesci o temporali nelle ore pomeridiane sui rilievi, in serata in probabile intensificazione sul Nordovest. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 25 gradi, massime intorno a 38 gradi. Venti: da deboli a moderati variabili, tendenti a disporsi da ovest verso sera. In alta quota moderati occidentali, in rinforzo da sudovest dal tardo pomeriggio. Forte disagio da calore in pianura e nei fondivalle; localmente molto forte.