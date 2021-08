Malpensa: 139mila euro nascosti nella farina tra i bagagli, scatta maxi sequestro

13 agosto 2021 a

a

a

Milano 13 ago. (Adnkronos) - Ha nascosto quasi 140mila euro in sacchi di farina e li nascosti tra i bagagli da stiva, ma è stato scoperto dai funzionari Adm (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e dai militari della Guardia di Finanza di Malpensa, che nel corso dell'attività di monitoraggio sulla circolazione transfrontaliera dei capitali all'interno dell'aeroporto milanese hanno fermato il passeggero, un cittadino nigeriano in partenza per Lagos via Doha (Qatar).

L'uomo ai controlli valutari ha dichiarato di avere con sé circa 4mila euro in contanti, senza specificare altro e quindi violando l'obbligo di dichiarazione delle somme pari o superiori a 10.000 euro a persona. Nel successivo controllo sui bagagli da stiva del nigeriano, infatti, sono state ritrovate diverse mazzette di banconote, nascoste all'interno di pacchi di farina perfettamente sigillati, per un totale di 139mila euro.

Al passeggero è stato contestato l'illecito e inoltre è scattato il sequestro amministrativo di 64.660 euro pari al 50% dell'eccedenza superiore al limite consentito di 10.000 euro.