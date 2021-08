Gino Strada: Rampelli, 'perdita per tutti quelli che credono in impegno sociale'

13 agosto 2021 a

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "La morte di Gino Strada addolora anche chi, come me, non condivideva politicamente la sua opera, ma rispettava il desiderio di dedicarsi a chi soffre. La politica non sempre riesce a condividere tutto, proprio per la sua natura partigiana. Ciò non toglie che la perdita di Gino Strada costituisce una perdita per tutti coloro che credono nell'impegno sociale, nell'umanitarismo, nella difesa della dignità per chiunque appartenga al genere umano". Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.

"Mi addolora -aggiunge- non aver avuto modo di confrontarci di persona e chiarire tanti aspetti delle reciproche distanti visioni del mondo. Ma la morte restituisce tutto all'essenza più pura. La solidarietà non è negoziabile, è più importante farla in modo discutibile che declamarla".