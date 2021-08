Gino Strada: Nobili (Iv), 'la sua voce ci interrogava sempre'

13 agosto 2021 a

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Proprio oggi su 'La Stampa' le sue ultime parole sull'Afghanistan -terra alla quale ha dedicato tanti anni- che torna prigioniero dei Talebani. Una vita straordinaria. Da medico, sempre e comunque. A salvare vite anche in mezzo all'inferno. Dove ragioni e torti si confondono, c'era lui a curare. Una grande perdita per tutti, la sua voce ci interrogava sempre. Un pensiero e una preghiera per Gino Strada". Lo scrive su Facebook Luciano Nobili, deputato di Italia viva.