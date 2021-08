Covid: Regione, in 124 farmacie lombarde test antigenici a prezzi calmierati

13 agosto 2021 a

Milano, 13 ago. (Adnkronos) - Sono 124 le farmacie lombarde che al momento hanno aderito alla convenzione firmata da ministero della Salute, commissario per l'emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite per i test antigenici a prezzi calmierati. Lo rende noto Regione Lombardia. Solo nelle farmacie che hanno aderito all'intesa i cittadini lombardi potranno trovare i test antigenici, validi per l'emissione del green pass a prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni; 15 euro per gli adulti.

Nelle altre farmacie il prezzo del tampone per il rilascio del green pass viene determinato dalla singola attività. Grazie a specifici interventi di Regione Lombardia il tampone antigenico è gratuito per: familiari e visitatori di ospiti Rsa, Rsd; insegnanti/personale scolastico; bambine/i da 6 a 13 anni (dal 23 agosto); ragazze/i da 14 a 19 anni. La prenotazione avviene tramite il sistema di prenotazione della Regione.

Intanto, procede la vaccinazione degli over 60 nelle 21 farmacie che hanno aderito alla fase di test. A oggi sono stati 673 i cittadini con più di 60 anni che hanno ricevuto il vaccino monodose Janssen (Johnson & Johnson) nelle 21 farmacie.