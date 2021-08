Afghanistan: Napoli (Ci), 'ritiro errore gravissimo e mortale'

13 agosto 2021 a

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "La storica fedeltà dell'Italia all'Alleanza atlantica è il miglior viatico per parlare con franchezza agli amici americani e scuotere gli alleati europei. Il ritiro delle forze alleate dall'Afghanistan è un gravissimo errore sul piano politico e un errore mortale sul piano strategico". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia.

"L'Europa -aggiunge- non può e non deve assistere impotente a quanto accade in un Paese considerato il cuore nevralgico degli equilibri in Medio Oriente ma più in generale terreno di incontro e di scontro fra la Cina, l'India e la Russia. Mai come da questa vicenda emerge la richiesta forte all'Unione europea di dotarsi in tempi rapidi di una forte politica estera e di un'autonomia militare e strategica che la metta nelle condizioni di agire su teatri solo in apparenza remoti ma drammaticamente minacciosi per i nostri interessi".