Afghanistan: Bernini, 'passo indietro della storia, Europa non resti inerte'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - “In Afghanistan è in atto una catastrofe umanitaria che secondo l'Onu è solo all'inizio: in poche settimane stanno andando in fumo le conquiste democratiche e civili ottenute grazie al sangue versato dalla coalizione internazionale, e per noi è particolarmente dolorosa la caduta di Herat, la città ricostruita grazie alla presenza e al sacrificio dei soldati italiani". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Il progressivo ritorno al potere dei Talebani -aggiunge- segna la tragica Caporetto dell'Occidente, che ora rischia di consegnare gli equilibri mondiali in mano alle potenze autocratiche e ai regimi islamici. Siamo di fronte a uno spaventoso passo indietro della storia, di fronte al quale l'Europa non può restare inerte: con l'Afghanistan che torna a essere il santuario del terrorismo internazionale saremo infatti i primi a pagarne le conseguenze, sia in termini di profughi da accogliere in massa, sia di un risveglio del jihadismo”.