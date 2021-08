Usa, Fda verso autorizzazione terza dose vaccino per immunodepressi

12 agosto 2021 a

(Adnkronos) - La statunitense Food and Drug Administration (Fda) potrebbe autorizzare già oggi la somministrazione della terza dose dei vaccini Covid Pfizer e Moderna per le persone immunodepresse. Lo riporta il 'New York Times', citando fonti a conoscenza delle decisioni che stanno per essere annunciate nelle prossime ore. La rapidità con la quale l'agenzia sta procedendo è un segnale di crescente preoccupazione per la diffusione della variante Delta del Covid in tutti gli Stati Uniti, con conseguenti rischi per le persone con un sistema immunitario debole.