Roma: rush finale su liste centrosinistra, Pd ancora a caccia del capolista (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Alle prese con le liste elettorali è anche, naturalmente, il Partito democratico dopo che l'ultima Direzione romana ha approvato un elenco 'monco', 37 nomi su 48. In campo metà degli attuali consiglieri uscenti (Valeria Baglio, Ilaria Piccolo, Giulia Tempesta e Giovanni Zannola) e anche l'attuale capogruppo della civica Roma torna Roma Svetlana Celli.

Tutti nomi molto presenti sul territorio per una caccia al voto che, a guardare i sondaggi, sarà anche all'ultimo respiro. Per questo i dem sono alle prese con la ricerca di qualche nome di spicco, capace di fare da traino elettorale. Come poteva essere quello dell'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato, forte dei successi della campagna vaccinale nel Lazio, che però ha detto 'no, grazie'.

Ancora nulla è deciso ma i nomi dei papabili big per dare una mano a Gualtieri, anche come capolista, continuano a circolare. L'ultimo è quello dell'ex ministra Beatrice Lorenzin, deputata Pd con un forte radicamento a Roma. Altro nome di peso nella capitale è quello del deputato dem Claudio Mancini, vicino a Gualtieri. L'ala cattolica spinge, invece, per Silvia Costa, per la quale però si parla anche del ruolo di vice sindaco in caso di vittoria dell'ex titolare del Mef. Dal 'totonomi' emerge anche Andrea Riccardi, il fondatore di Sant'Egidio, abbinato anche alla 'partita' delle suppletive per la Camera nel collegio di Primavalle, al voto nello stesso giorno del Campidoglio.