Milano: Sala a Giovannini, 'mantenere a Linate voli per Londra'

Milano, 12 ago. (Adnkronos) - All'aeroporto di Linate devono essere mantenuti i voli per Londra, nonostante la Brexit. Lo chiede il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Un decreto del 2016 ha stabilito che i voli extra-Ue milanesi potessero essere gestiti solo da Malpensa (e non da Linate). Allora sembrava una decisione di buon senso, ma la Brexit ha cambiato le cose", sottolinea Sala.

"Indubbiamente - continua - il non poter utilizzare Linate con destinazione UK sarebbe un problema per la comunità milanese, soprattutto per chi viaggia per lavoro su Londra. Stamattina ne ho parlato con il ministro Giovannini, chiedendogli di affrontare la questione con Enac e di mantenere le partenze per Londra da Linate, in attesa di trovare una soluzione definitiva, e non ho dubbi che la mia richiesta venga accolta".