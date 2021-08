Migranti: Satta (Upc), 'Governo metta alle strette la Libia'

12 agosto 2021 a

Roma, 12 ago. (Adnkronos) - “Salvini vuole andare sul sicuro e se la prende con gli immigrati. Per lui l'unica cosa che conta è parlare alla pancia della gente. Noi diciamo: rispetto delle regole per tutti, e per chi non ha le carte in regola rimpatri assistiti con tutte le garanzie. Salvini pensi piuttosto a Durigon”. Lo afferma Antonio Satta, segretario del movimento Unione popolare cristiana (Upc).

“Ius soli e migrazioni -aggiunge- non c'entrano. Purtroppo il populismo di Salvini gli vieta di fare qualsiasi tipo di proposta che abbia un po' di complessità. Il Governo però si muova, mettendo alle strette la Libia, altrimenti il peggior populismo della destra avrà campo libero”.