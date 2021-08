Meteo: Lombardia, domani massime fino a 36 gradi

12 agosto 2021 a

a

a

Milano, 12 ago. (Adnkronos) - La presenza di una ampia area di alta pressione insistente sul bacino del Mediterraneo determina per i prossimi giorni condizioni stabili, con giornate prevalentemente soleggiate e massime in risalita. Dalla serata di domenica e per inizio della prossima settimana graduale cedimento con apporto di aria più fresca in quota, graduale calo delle temperature e aumento della probabilità di precipitazioni. Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino meteo regionale.

Domani venerdì 13 agosto in pianura sereno o al più irregolarmente velato, in montagna velato al mattino, nel pomeriggio da poco a irregolarmente nuvoloso con possibile sviluppo di cumuli. Precipitazioni: tra tarda mattinata e primo pomeriggio possibili deboli rovesci o locali temporali sui rilievi. Temperature minime e massime in lieve rialzo: in pianura minime tra 22 e 24 gradi, massime tra 33 e 36. Venti: in pianura deboli orientali al mattino, in rotazione da nord al pomeriggio, in montagna deboli, in lieve intensificazione da sud al pomeriggio. Condizioni di afa in pianura e nei fondovalle.