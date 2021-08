Gianluca Bernardi, designer e imprenditore, presenta la sua ultima creatura, Cigno Red Fixed

12 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

La nuova bicicletta ideata dall'architetto delle due ruote, nonché fondatore del brand italiano Cigno simbolo di eleganza e artigianalità, è stata progettata per affrontare con stile la giungla d'asfalto.

Forlì, 12 agosto 2021-Si chiama Cigno Red Fixed, l'ultima creazione di Gianluca Bernardi, l'architetto delle due ruote che ama disegnare biciclette che non siano solo “prodotti alla moda”, passeggeri per loro stessa natura e funzionali a cavalcare un trend in crescita, ma che rappresentino la sintesi perfetta di tre elementi chiave: un design dalla straordinaria forza creativa, una sobria eleganza nelle forme e nei materiali e, non ultima, una tecnica artigianale sopraffina.

Sono questi i principali requisiti che connotano i prodotti Cigno come autentiche opere d'arte “eternamente contemporanee”, l'emblema di una miscela vincente di arte e innovazione, che è parte integrante del patrimonio umano e professionale di Gianluca Bernardi, designer-imprenditore co-titolare della BRN di Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena, azienda leader nella distribuzione di componenti e accessori per la bici, con oltre 3mila punti vendita in Europa e che nel 2022 si accinge a inaugurare uno dei più grandi Bike Park del Vecchio Continente.

“La bici a scatto fisso, o fixed bike – ci illustra Bernardi- è nata a New York negli anni Ottanta come mezzo di trasporto utilizzato dai bike messengers. Negli ultimi anni è diventata un vero e proprio trend che ha contagiato intere generazioni, dagli appassionati di ciclismo su pista agli urban cyclists, apprezzata trasversalmente da uomini e donne. Il nostro contributo al mondo del vintage su due ruote è sempre quello di metterci passione, abilità tecnica e innovazione, nel design e nella scelta dei materiali”.

Qualità, queste, che hanno reso vincente il Made in Italy nel mondo, nascono in un ambiente fertile e affondano le radici nella storia aziendale e nel percorso professionale e imprenditoriale di Gianluca Bernardi, designer che vanta numerose collaborazioni con il mondo della moda, sempre attento a valorizzare le tendenze di mercato e il lifestyle del momento.

“Ogni bicicletta che nasce – osserva – ha un legame strettissimo con le origini del marchio Cigno, da sempre sinonimo di lucchetti eleganti e ‘fatti a mano'. Il nostro merito - che è anche la nostra mission dopo aver acquisito lo storico brand nel 2006 -, è quello di proseguire sulla scia di questi valori nella produzione di biciclette, che sono e saranno sempre uniche, originali e ad alto contenuto di artigianalità”.

Ed è così anche per l'ultima nata in casa Cigno, una bici che trasuda di tutta l'esperienza del brand nella produzione artigianale di biciclette esclusive ed ispirata dalla fixie subculture: la nuova CIGNO RED FIXED, progettata da Gianluca Bernardi è, infatti, leggera ed essenziale, funzionale e performante, perfetta per districarsi nel traffico urbano con stile.

La nuova Cigno - come del resto la maggior parte delle altre creazioni targate Bernardi - è prodotta in edizione limitata e caratterizzata da un design minimal, contraddistinto dall'inconfondibile telaio in acciaio cromato Cigno estremamente leggero, elastico e confortevole, con tubi Made in Italy Dedacciai saldati interamente a mano.

“Il telaio – continua Gianluca Bernardi - è protetto da una speciale vernice lucida rossa trasparente che preserva la cromatura dagli agenti atmosferici. A renderla inconfondibile le eleganti congiunzioni del telaio, la sella e le manopole Brooks Cambium e le ruote con cerchi ad alto profilo che garantiscono una migliore aerodinamica e robustezza generando minori turbolenze”.

CIGNO RED FIXED, disponibile unicamente online sul sito

Contatti: