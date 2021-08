Eni: Vårgrønn e Agder Energi si alleano con Gig per progetto eolico in Norvegia

12 agosto 2021 a

Milano, 12 ago. (Adnkronos) - Vårgrønn, la compagnia di energie rinnovabili fondata da HitecVision e Eni, e Agder Energi annunciano un'alleanza con Gig (Green investment group), uno dei più grandi sviluppatori di infrastrutture rinnovabili al mondo, per la partecipazione congiunta all'asta competitiva preannunciata dalle autorità norvegesi per lo sviluppo di impianti eolici offshore nell'area norvegese di Sørlige Nordsjø II, che prevede fino a 3 GW di nuova capacità eolica offshore. La zona di Sørlige Nordsjø II è una delle due aree messe a disposizione dal governo norvegese per la concessione di licenze marine per lo sviluppo dell'eolico offshore.

"Siamo lieti di essere parte di un team specializzato nell'eolico offshore con una combinazione di esperienza e conoscenza delle infrastrutture della rete locale e della progettazione di impianti eolici offshore. Le competenze e il comune impegno per la transizione energetica e lo sviluppo dell'energia offshore ci rendono in grado di affrontare la competizione per le licenze. Green Investment group vanta una vasta esperienza nello sviluppo e nella gestione di parchi eolici offshore in tutto il mondo. Il successo, all'inizio di quest'anno, dell'offerta per i diritti sui fondali marini nell'offshore wind leasing round 4 di Crown Estate conferma che Gig aggiunge l'esperienza, la capacità e le competenze necessarie al nostro consorzio per ottenere licenze in Norvegia" ha dichiarato Olav Hetland, ceo di Vårgrønn.

"Essendo uno dei paesi più promettenti per l'eolico offshore al mondo, siamo fortemente impegnati a partecipare al prossimo rilascio di licenze in Norvegia. Siamo entusiasti di unirci ad Agder Energi e Vårgrønn nella creazione di un forte consorzio eolico offshore per Sørlige Nordsjø II. Con sede nella Norvegia meridionale e occidentale, le due aziende possono utilizzare la loro competenza energetica combinata e la loro presenza regionale. L'esperienza globale di Gig nel settore eolico e delle infrastrutture offshore completerà e rafforzerà ulteriormente il consorzio" ha dichiarato Edward Northam, responsabile di Gig Europe.