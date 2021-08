Dalla marcia nuziale a Fedez: le 6 canzoni preferite dagli italiani per le nozze

12 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

● Una cosa è certa: non esiste matrimonio senza musica. Lo conferma un sondaggio lanciato da Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide e portale leader del settore nuziale, che ha ottenuto più di 860 risposte da coppie di futuri sposi italiani: il 77,1% dichiara di non concepire il proprio matrimonio senza musica.

● Secondo il

● Tra le canzoni più gettonate, l'attualissima “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, l'elegante “Mi sei scoppiato dentro il cuore” di Mina e la classica Marcia Nuziale, in tutte le sue versioni.

● La canzone che assolutamente non può mancare nel giorno del Sì? “Perfect” di Ed Sheeran.

Milano, 12 agosto 2021 - Secondo Nietzsche, “senza musica la vita sarebbe un errore” e sfidiamo chiunque a pensare il contrario. Sappiamo tutti, infatti, quanto sia importante la musica e il potere che esercita all'interno della vita quotidiana di ognuno di noi. La musica è rifugio e consolazione, è in grado di raccontare uno stato d'animo, esternare in parole e suoni le emozioni, accompagna i momenti più felici (e non) della nostra vita ed ha la capacità di revocarli con un paio di semplici note. E quando si parla di momenti felici, non si può non pensare alle nozze. Una cosa quindi è certa: non può esistere matrimonio senza musica. Lo conferma un sondaggio lanciato da Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide e portale leader del settore nuziale, che ha ottenuto più di 860 risposte da coppie di futuri sposi italiani: il 77,1%, infatti, dichiara di non concepire il proprio matrimonio senza musica.

Chi crea la playlist?

Secondo il sondaggio, nel 47,2% dei casi la musica viene scelta di comune accordo dalla coppia. Nel 30,7% è uno dei due ad occuparsi da solo della playlist e, solo l'11,4%, si avvale dell'aiuto di un DJ. Ma quali sono le canzoni preferite dagli italiani per il grande giorno? È prevista una playlist speciale per ogni momento del Sì? Scopriamo quali sono le più gettonate in base ad ogni momento della giornata.

1. Entrata alla cerimonia: Coro/Marcia Nuziale, Wagner/Mendelssohn

La/lo sposa/o che varca la soglia della chiesa o del comune per raggiungere il suo partner è uno dei momenti più attesi ed emozionanti delle nozze e, come tale, merita una colonna sonora di tutto rispetto. In questo caso gli italiani optano per la tradizione, eleggendo, con il 15,2% delle preferenze, la classica Marcia Nuziale che piace in tutte le sue versioni: sia quella di Felix Mendelssohn che quella di Richard Wagner, conosciuta come "Coro nuziale". Al secondo posto il “Canone di Pachelbel”, a pari merito con “Hallelujah” (4,6%).

2. Aperitivo: Albachiara, Vasco Rossi

Il momento dell'aperitivo apre le danze al ricevimento nuziale, in cui gli ospiti iniziano a scoprire e a prendere familiarità con la location in attesa dell'arrivo degli sposi dal loro shooting fotografico. Per intrattenerli durante la piacevole attesa, la stragrande maggioranza degli sposi opta per della musica (solo il 4,1% di loro dichiara di non prevederla). Ma chi porta a casa lo scettro della canzone più suonata? Tra gli stili musicali, il pop (43,3%) e il jazz (37,7%) sono i preferiti. In generale, tolti coloro che al momento del sondaggio non hanno ancora chiaro che tipo di musica sceglieranno per questo momento (47,5%), gli sposi affermano che opteranno per una playlist mista (2,81%), in modo da accontentare tutti i presenti e, tra le preferenze, compaiono artisti nostrani quali Vasco Rossi con “Albachiara” e Jovanotti con “A te” (2,5%).

3. Ingresso al ricevimento: Marry You, Bruno Mars

È il momento che gli sposi raggiungano i propri ospiti per iniziare insieme i festeggiamenti veri e propri e quale miglior canzone per questa occasione tanto attesa, se non “Marry You” di Bruno Mars? È proprio questo il brano più votato (2,91%), grazie alla sua carica di vitalità che sprigiona il buon umore! Al secondo posto si posiziona ancora Vasco Rossi, con la sua romantica “Come nelle favole” (1,82%). In generale, per il banchetto, più della metà delle coppie (54,2%) opta per musica dal vivo e sceglie una band di covers (62,3%) in modo da accontentare i gusti e far cantare tutti i presenti. Quest'ultimo dato conferma quanto riporta il

4. Il ballo degli sposi: Perfect, Ed Sheeran

È forse il momento più intimo e romantico del giorno delle nozze: parliamo del ballo degli sposi. Secondo il sondaggio di Matrimonio.com, il 59,5% degli intervistati lo ballerà, il 29,3% non ha ancora deciso e solo l'11,2% non lo prevede. La maggior parte delle coppie ha il ritmo nel sangue e punta sull'improvvisazione o l'emozione del momento per questo ballo, tanto che solo il 10% dichiara di aver frequentato appositamente delle lezioni di ballo e, tra queste, il 53% ha dedicato più di 10 ore al corso di danza. C'è però una canzone in grado di mettere d'accordo la maggioranza dei futuri sposi e che viene scelta per questo momento così unico: “Perfect” di Ed Sheeran. Al secondo posto si classifica “Piccola Stella” del connazionale Ultimo, seguita da “All of me” di John Legend. In qualsiasi caso, i futuri sposi scelgono una canzone importante per la coppia (81%).

5. Party time: L'amour toujours, Gigi d'Agostino

È giunto il momento di dire: via alle danze! Dopo la cerimonia e il banchetto è ora di dare libero sfogo alle proprie emozioni per lanciarsi in balli sfrenati e festeggiare in compagnia della famiglia e dei propri amici. Per questo momento, viene scelto nella maggior parte dei casi un DJ (58,5%) e, in generale, lo stile più gettonato per il party è il pop (68,4%). Il grande re della pista da ballo è, però, Gigi d'Agostino, in grado di far ballare chiunque con alcune delle sue più famose hit come “L'amour toujours” o “In My Mind”.

6. L'irrinunciabile: Perfect, Ed Sheeran

Last but not least, Matrimonio.com ha voluto dare spazio a quelle canzoni che sono le “irrinunciabili” per il grande giorno, le famose “mai senza”... senza le quali un matrimonio non può veramente essere definito tale. Un po' perché sono dei classici romantici, un po' perché fanno ballare tutti in sfrenati balli di gruppo, mettendo d'accordo grandi e piccini. All'interno della classifica delle canzoni italiane attuali che non possono mancare compare al 1º posto una delle canzoni più fresche dell'estate 2021: “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Tra quelle del passato, invece, si classifica come regina indiscussa Mina, la Tigre di Cremona, con la sua “Mi sei scoppiato dentro il cuore”. Ma qual è, tra tutte, la canzone che assolutamente non può mancare in questo giorno così importante? A condividere il podio, si classifica al 3º posto “Mueve la colita” di Dj El Gato, al 2º posto troviamo la celeberrima “Macarena” di Los del Río, un brano che ha compiuto più di 25 anni ma che continua a far ballare tutti. Mentre, al 1º posto, ritroviamo anche in questo caso Ed Sheeran, con la sua romanticissima “Perfect”, scelta anche per il ballo degli sposi.

Non c'è quindi dubbio che la musica sia una delle colonne portanti del grande giorno e alla quale le coppie di futuri sposi non rinunciano assolutamente. Sceglierla bene è quindi fondamentale per rendere una giornata, già di per sé perfetta, ancora più memorabile.

Se sei alle prese con l'organizzazione delle nozze e non sai a chi affidarti per la scelta della musica del grande giorno, dai un'occhiata ai migliori fornitori del settore, sul sito di Matrimonio.com

Riguardo Matrimonio.com

The Knot Worldwide opera in 16 paesi tramite diversi domini come

Per maggiori informazioni:

Francesca Carminati

[email protected]

Web: