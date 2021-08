Covid: in Lombardia 679 nuovi casi, in lieve calo ricoverati

12 agosto 2021 a

Milano, 12 ago. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 679 nuovi casi di Covid19 nelle ultime 24 ore e due morti per complicazioni legate al virus. I guariti e i dimessi dagli ospedali, da ieri, sono 707, mentre gli attualmente positivi nella regione sono 13.362 (-30). Aumenta leggermente la quota dei ricoverati in terapia intensiva, con tre nuovi ingressi: sono 37 i posti letto occupati dai 35 di ieri, due in più. Nei reparti ordinari ci sono 292 pazienti Covid, due in meno di ieri.