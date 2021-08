Bergamo: incidente tra motociclista e ciclista, grave centauro

12 agosto 2021 a

Milano, 12 ago. (Adnkronos) - Incidente tra moto e bici intorno alle 12.50 sulla strada provinciale 29 bis, nel comune di Camerata Cornello in provincia di Bergamo. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. In sella alla bici un 38enne che è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII per un trauma al braccio e alla gamba, mentre alla guida di un motociclo c'era un ragazzo di 26 anni che è stato trasportato in condizioni gravi (codice rosso) all'ospedale di Lecco. Nella caduta ha riportato traumi alla schiena, alla spalla, al bacino e alla gamba. Sul posto oltre ai sanitari (intervenuti con un automedica e un'ambulanza e l'elisoccorso), sono intervenuti i carabinieri.