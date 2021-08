Referendum: Pizzetti, due sì per le riforme, spero Pd si schieri per battaglia civiltà'** (2)

12 agosto 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Nessun imbarazzo a condividere il fronte referendario con la Lega? "Io ho firmato ai banchetti dei Radicali e che ci sia anche la Lega non mi imbarazza -replica Pizzetti-. Avrei preferito che ci fosse anche il mio partito a sostengo di una battaglia di civiltà, come è stato sui diritti civili. Questo è un tema che meritava altrettanto impegno".

La linea del Pd, come ha spiegato con chiarezza il segretario Letta, non prevede però il supporto a questi referendum: "Letta ha detto che il Pd non è una caserma, cosa che di certo pone la questione anche di chi la pensa diversamente. In un grande partito ci possono stare anche idee differenti -dice ancora il deputato del Pd-. Io spero che si siano i referendum e che, quando ci saranno, il Pd dichiari il proprio voto a favore e non per un altro genere di voto, per il no o per l'astensione".