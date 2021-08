Pil: Treu (Cnel), 'ottimista su crescita vicina a 6% nel 2021'**

12 agosto 2021 a

Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Direi che ci sono tutti i dati positivi, abbiamo sentito anche l'effetto Draghi sul rendimento dei Bot: possiamo essere ottimisti sempre facendo attenzione ai contagi". E' quanto ha affermato Tiziano treu, presidente Cnel a proposito delle ultime stime sul Pil italiano che ipotizzano una crescita vicina al 6% per il 2021 quindi superiore al +4,8% stimata in precedenza, durante un'intervista in diretta a Class Cnbc.