Milano: deruba fattorino e tenta la fuga, bloccato in corso Buenos Aires (2)

(Adnkronos) - La fuga è stata però bloccata dai poliziotti, che lo hanno trovato in possesso di un marsupio nero nascosto sotto la maglietta. A quel punto è arrivato un 53enne fattorino peruviano che ha raccontato che poco prima, mentre era sceso per delle consegne, gli era stato rubato il marsupio dal furgone. Verificato che i documenti all'interno fossero quelli del fattorino, gli agenti hanno riconsegnato il marsupio al 53enne e arrestato il 45enne per il furto.

Durante il servizio di controllo in corso Buenos Aires gli agenti del Commissariato Città Studi, della Divisione Anticrimine della Questura di Milano e del Reparto prevenzione crimine Lombardia hanno controllato 39 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, tra le piazze Argentina, Lima e Oberdan. Undici le sanzioni amministrative comminate durante il pomeriggio, dieci gli ordini di allontanamento emessi, mentre un cittadino è stato denunciato per aver violato il Daspo urbano.