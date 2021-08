Messi al Psg, Al Khelaifi: "Sempre rispettato fair play finanziario"

11 agosto 2021 a

(Adnkronos) - "Per quanto riguarda l'aspetto finanziario" legato all'acquisto di Leo Messi da parte del Psg, "chiarirò: conosciamo le regole del fair play finanziario e noi rispettiamo sempre i regolamenti. Ci siamo riuniti con il nostro pool di legali ed esperti. Se lo facciamo è perché possiamo, altrimenti non lo avremmo fatto". Così il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, durante la presentazione di Leo Messi nella sala stampa auditorium del Parco dei Principi di Parigi. "Questo ha reso possibile la firma di Leo. Avevamo un grande desiderio da entrambe le parti di concludere questa trattativa. Troppe volte si vuole vedere il negativo ma bisogna cercare il lato positivo, perché tutto è stato fatto seguendo la volontà di tutti e stiamo controllando dettagliatamente tutte le cifre e gli aspetti economici", evidenzia Al Khelaifi.

"Sono molto contento e orgoglioso di presentare Leo come giocatore del Psg, un giorno storico ed incredibile per questo club e per il mondo del calcio. Tutti sanno come Leo sia unico, l'unico ad aver vinto 6 palloni d'oro, ha regalato la sua magia al calcio e sarà bellissimo per tutti i tifosi del Paris Saint Germain e di tutto il mondo. Quello che siamo riusciti a fare con Leonardo e lo staff è incredibile", sottolinea il numero uno del club transalpino.

"La Champions non è una competizione facile ma non ci nascondiamo, il nostro obiettivo è vincere. Si può forse dire che siamo favoriti? Forse sì ma restiamo tranquilli", prosegue. "Credo che ognuno sappia quale sia il nostro obiettivo, vincere. Il nostro obiettivo da sempre non cambia ma al momento non abbiamo vinto nulla: dobbiamo lavorare e vincere trofei, abbiamo bisogno di questa mentalità vincente".

Al Khelaifi blinda poi Mbappé: "Voglio una squadra competitiva, Kylian resta qui per vincere", dice a chiare lettere.