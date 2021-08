Covid: in Lombardia unità mobili vaccinali nelle località turistiche tutto agosto (2)

11 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Moratti mette in guardia dall'“indugiare nella falsa sicurezza di chi non si è ammalato finora e pensa che a lui ormai non accadrà”, perché “l'attuale variante del virus è molto contagiosa e continua circolare”. “Il vaccino offre al nostro sistema immunitario un'arma per resistere. Aiutiamoci a sconfiggere la malattia, vacciniamoci", esorta la vicepresidente.

In tutta la Lombardia restano aperti i centri vaccinali dove i cittadini con più di 60 anni e il personale scolastico si possono vaccinare tutti i giorni senza appuntamento. In un ulteriore sforzo nel finale della fase di vaccinazione massiva, la Regione ha allargato ulteriormente le agende dando la possibilità a chi si prenota di avere l'appuntamento in pochi giorni e anche per l'indomani.