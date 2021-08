Cittadinanza: Letta, 'non solo per chi vince medaglie, Pd pensa a chi fatica senza vincere'

11 agosto 2021 a

Roma, 11 ago (Adnkronos) - La discussione sullo ius soli sportivo di questi giorni "non è stata bellissima: siccome abbiamo vinto, si dà la cittadinanza a chi fa vincere le medaglie. Noi dobbiamo pensare, come Pd, a chi fatica senza vincere una medaglia, non tutti lo fanno. La nostra società è fatta di tanta gente che fatica senza vincere una medaglia". Lo ha detto Enrico Letta ad un incontro a Montepulciano con David Sassoli.