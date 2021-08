Borsa: M5s, 'notizie preoccupanti, Draghi e Franco vigilino'

11 agosto 2021 a

a

a

Milano, 11 ago. (Adnkronos) - "Sono non poche le notizie che alimentano le preoccupazioni che già avevamo rispetto all'acquisto di Borsa Italiana da parte di Euronext, e con il contributo significativo di Cassa e Deposito e Prestiti. Per questo chiediamo che Draghi e Franco mantengano alta la guardia su Borsa Italiana”. E' quanto afferma in una nota Davide Zanichelli, M5s, membro della commissione Finanze alla Camera.

“Dopo gli aggiornamenti del management di giugno, l'ad di Euronext aveva confermato Jerusalmi ma ora si parla di una sua sostituzione. A questo si aggiungono i tagli di 200 persone che significano, in questi casi, l'uscita di professionalità e competenze spaventate dall'orientamento periferico nelle prospettive di Borsa Italiana” spiega l'esponente del Movimento 5 Stelle, facendo riferimento ad alcune indiscrezioni di stampa pubblicate oggi sul quotidiano Mf, che parla di una riduzione dei costi che potrebbe essere tra il 20% e il 30% per quanto riguarda l'Italia.

“Ecco perché - continua - serve trasparenza sugli accordi presi coi francesi e chiediamo a Franco e al presidente del Consiglio uno sguardo attento al dossier Borsa Italiana, che, pure in sinergia con Euronext deve mantenere la propria autonomia, la stessa autonomia che l'ha fatta crescere". Se Borsa Italiana "è il primo contributore netto e il nostro paese è il primo azionista (assieme alla Francia), Borsa non può e non deve avere un ruolo periferico”, conclude Zanichelli.