Animali: Anzaldi, 'intervenire contro cinghiali a Roma prima che accada tragedia'

Roma, 11 ago. (Adnkronos) - “La completa assenza di gestione dell'invasione di cinghiali per le strade di Roma può causare danni irreparabili per l'incolumità dei cittadini, dei loro bambini e degli animali domestici. Dobbiamo aspettare l'ennesima tragedia prima che si faccia qualcosa? I candidati sindaco che aspettano a prendere impegni chiari su questo, dopo i tanti incidenti stradali e non solo che ci sono stati, addirittura mortali?”. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia viva Michele Anzaldi, che pubblica un video con alcuni cinghiali in un'area giochi per bambini.

“Ieri il mio cane in via Igea -aggiunge l'esponente di Iv- è stato circondato da una dozzina di cinghiali e cinghialini, come purtroppo accade a tanti cittadini: se fosse stato ferito e ucciso, chi avrebbe ripagato la sua vita e la perdita di un affetto così caro? E se invece, viceversa, un cittadino per difendersi e difendere i suoi affetti dovesse uccidere un cinghiale, in quanti guai cadrebbe? Rischiamo che qualche romano esasperato dissemini la città di polpette avvelenate? In cinque anni la Giunta Raggi non ha fatto assolutamente nulla, aggravando ancora di più il problema: ennesimo motivo per mandarla a casa”.