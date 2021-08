Voghera: legale Adriatici, 'video non dimostra che c'è stato pedinamento'** (3)

11 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Bisogna attendere settembre anche per la perizia balistica, che è in corso. Per quanto ha potuto già esaminare, l'avvocato è convinto tuttavia che dato “l'andamento sostanzialmente orizzontale del proiettile è impossibile che Adriatici abbia sparato da davanti”.

Elementi che saranno utilizzati dalla difesa per chiedere il riesame dell'ordinanza che ha disposto per pericolo di reiterazione del reato gli arresti domiciliari dell'ex assessore leghista, che ad oggi si trova ancora in una località protetta, preoccupato "da chi scrive che quando girerà per Voghera girerà con un bersaglio attaccato alla schiena".