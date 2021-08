Voghera: legale Adriatici, 'video non dimostra che c'è stato pedinamento'** (2)

11 agosto 2021 a

(Adnkronos) - La scena è stata vista da almeno tre persone, di cui il pm Roberto Valli ha chiesto lo scorso 28 luglio di raccogliere le testimonianze in un incidente probatorio. Una richiesta ritenuta “assolutamente condivisibile” e di “massima urgenza” per la difesa di Adriatici, che il 1° agosto ha depositato una memoria difensiva in cui si ricorda che l'incidente probatorio non è soggetto alla sospensione feriale e può quindi svolgersi anche nel mese di agosto.

Al momento tuttavia ai legali di Adriatici non è stato notificato nulla, quindi per le tre testimonianze si potrebbe dover aspettare settembre, con il rischio – secondo Pipicelli – che “più passa il tempo è più il racconto dei testimoni, che leggono e ascoltano, venga in buona fede un po' contaminato”.