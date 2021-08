Voghera: legale Adriatici, 'video non dimostra che c'è stato pedinamento'**

11 agosto 2021 a

a

a

Milano 11 ago. (Adnkronos) - "Le immagini sono le stesse che ci sono da sempre e quel video tutto dimostra fuorché un pedinamento che non c'è stato”. Così all'Adnkronos Gabriele Pipicelli, avvocato dell'ex assessore alla Sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, agli arresti domiciliari per aver sparato e ucciso lo scorso 20 luglio Youns El Boussettaoui, nega che il suo assistito abbia pedinato il 39enne marocchino prima di sparare il colpo fatale, come sembrerebbe invece – secondo quanto riportato dal Corriere della Sera – dalle immagini di videosorveglianza.

L'avvocato riferisce che Adriatici ha incontrato la vittima “in modo del tutto casuale quella sera. Ha visto cosa stava facendo, ha interrotto la telefonata con un amico e si è messo immediatamente a chiamare le forze dell'ordine”. E mentre era al telefono “ha seguito per un tratto” El Boussettaoui, “avendo riguardo al comportamento che questo stava tenendo”, spiega il legale, escludendo che l'ex assessore abbia “fatto lo sceriffo”.